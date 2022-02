PSG : Dans la maison de Ramos à Madrid. Elle vaut 12M€

Une maison modulaire blanche de 1 500 m2 de surface habitable, pour Sergio Ramos et les siens.

C’est au moment où les travaux se sont achevés, que le couple Sergio Ramos – Pilar Rubio et leurs enfants ont déménagé vers la France et capitale, maintenant que le défenseur espagnol porte les couleurs du PSG. Deux ans plus tôt environ, ils lançaient les travaux de construction de leur nouveau nid douillet, situé dans le quartier de la Moraleja, à Madrid. Selon le programme, Ya es mediodía, il lui en aurait coûté 12 millions d’euros.

Images de la maison à 12M€ de Sergio Ramos et Pilar Rubio ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 9

Les travaux s’achève quand il signe au PSG

Une fortune, qui peut s’expliquer par la démesure de la demeure. Sur une parcelle de 12 000 mètres carrés, 1 500 sont de surface habitable. La maison est immense, au point qu’elle abriterait 20 salles de bain et des chambres privatisées, pour les personnes accompagnant les enfants du footballeur et de la journaliste. C’est une résidence modulaire, aux murs blancs caractéristiques des résidences de la région, et elle profite à plein de toute la technologie et la domotique moderne.

Sergio Ramos est Pilar Rubio ont cette maison en banlieue de Madrid

L’intérieur est plus bigarré et les couleurs sont chatoyantes (orange, rose, jaune…). Il y a trois salons, une grande salle de sport, une de jeu pour les enfants. Et dehors, une grande piscine chauffée, pour profiter toute l’année. Pour sa protection et sa tranquillité, le couple Ramos/Rubio a dressé tout autour de sa propriété, un grand et haut mur noir. Les images de la maison du défenseur du PSG à Madrid, sont à voir dans le diaporama ci-dessus.