Des centaines de maillots Messi produits à chaque match de l’Argentine

Au PSG ou sous les couleurs de l’Argentine, le maillot de Messi est une pièce particulièrement demandée

C’est un chiffre intéressant qui résume, à lui seul, l’engouement incroyable et inégalé (sauf peut-être de CR7), autour de la personne de Lionel Messi. La confidence est signée de son partenaire de sélection, le gardien Emiliano Martinez, dans un entretien donné à Amazon. Le portier d’Aston Villa, révèle qu’à chaque fois que l’attaquant du PSG évolue avec l’Albiceleste, sa Fédération droit produire une quantité impressionnante de maillots.

Entre 200 et 300 maillot Messi produits par matchs

Des tuniques évidemment floqués du nom de La Pulga, qui servent ensuite au réseau relationnel de l’Argentine du football. Emiliano Martinez raconte : « Un jour, j’ai demandé combien de maillots de Messi ils produisaient et l’on m’a répondu, entre 200 et 300, pour toutes les personnes. » « Nous avons joué deux rencontres internationales et à cette occasion, 650 maillots ont été confectionnés. Les sponsors, le staff, les joueurs… Toute le monde voulait le sien. C’est un maillot de Messi! »

Une pièce collector pour l’Argentine et demandée des fans du PSG

Une pièce convoitée donc, que le maillot de l’homme au sept trophées du Ballon d’or. Ça vaut pour ceux offerts dans l’environnement proche du joueur, en sélection comme en club, mais aussi dans les points de vente. Pour rappel, le Paris Saint-Germain a enregistré près du millions d’euros de chiffre d’affaire, dans les trois heures ayant accompagné le transfert du joueur, dans la capitale de la France. Il est cette saison, et forcément de très loin, le nom le plus réclamé des supporters parisiens. N’en d’plaise à quelques esprits chagrins qui le sifflent.