PSG : Des préservatifs chinois pour sponsor du PSG.LGD

Le fabricant chinois de préservatif, Jissbon se sert des joueurs du PSG.LGD pour sa promo.

Le PSG est l’un des clubs de football les plus investis sur la scène esport. Il se place sur des jeux, tels que League of Legends ou Rocket League. Une diversification qui s’avère réussie, puisqu’en 2021, PSG esports était la 2e organisation ayant remporté le plus de primes. Son équipe Dota 2, PSG.LGD, aurait signé un nouveau partenariat, avec une société chinoise de…préservatifs, comme le laisse présager un visuel associant les joueurs de l’équipe, à la marque de « capotes ». Pour rappel, depuis 2018, la marque parisienne est entrée en collaboration avec la formation esport chinoise LGD.

Une entreprise de préservatifs partenaire d’une équipe esport du PSG

La société en question s’appelle Jissbon Condoms, et elle est leader du marché en Chine. Si les détails du contrat entre les deux entités ne sont pas connus, il serait possible que le logo de l’entreprise apparaisse sur le maillot des joueurs du PSG.LGD, dans un futur proche. Il s’agit d’une première dans l’écosystème du jeu Dota 2. Aucune équipe professionnelle esport n’avait été sponsorisée par une société de préservatifs, par le passé.

Un sixième sponsor pour le PSG.LGD, l’équipe Dota 2 de Paris

Les partenaires s’enchaînent chez la team Dota 2 du PSG esports, puisque cette nouvelle collaboration intervient quelques semaines après l’arrivée d’Epos, spécialiste de casques gaming haute qualité. Les deux marques rejoignent le Paris Saint-Germain, sponsor éponyme, ainsi que Betway, site de paris sportifs, Monster Energy, société proposant des boissons énergisantes, et l’entreprise TUMI, experte dans les valises et sacs de voyage.