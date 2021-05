PSG dévoile un maillot inédit Jordan x Prince

Avec Prince Estate, le PSG et Jordan revisitent le maillot 4th des joueurs de la capitale.

Cinq ans déjà, que Prince nous a quitté, mais sa mémoire perdure, grâce à son oeuvre artistique, immense et intemporelle. Prince est mort, mais l’organisation Prince Estate nourrit son souvenir. Et c’est avec le PSG, qu’elle a choisi de collaborer autour d’un thème bien choisi : « Prince du Parc ».

Le maillot Jordan du PSG revisité avec les codes de Prince

A cette occasion sort un vinyle exclusif 45 tours, en édition limitée, ainsi que deux collections capsules de vêtements. Dont un maillot Jordan x PSG x Prince inédit, moins sur la couleur du fond, qui reprend le modèle fourth de la saison, que le reste. Avec le symbole caractéristique de Prince et des superpositions de cuir doré et métalliques cousues à la main.

Une collection au nom bien senti de « Prince du Parc »

Ces pièces et d’autres sont limitées en nombre et produites à Toronto, elles « mixent des éléments de design, des matériaux et un art qui sont emblématiques des vêtements que Prince portait entre 2011 et 2016 », indique le communiqué. Prince aimait Paris, il avait un appartement dans la capitale et s’est produit en concert, dans les années 90, sur la pelouse fétiche du Paris Saint-Germain. Toutes ces pièces sont à découvrir et acquérir sur les espaces officiels du club de la capitale, sur le web.