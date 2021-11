PSG : Domicile et extérieur, les maillots de la saison 2022-23 prochaine

Avec de l’avance sur le calendrier officiel prévu par l’équipementier, ou plutôt les équipementiers, qui seront deux, voilà les premières images de ce que seront les maillots domicile et extérieur du PSG, la saison 2022-2023 prochaine, selon les leaks de Gol de Sergio, le jeune homme derrière la plateforme, Ofoball.

Un Nike et l’autre Jordan, les maillots du PSG 2022-2023

Deux équipementiers donc, mais un même groupe, les supporters du Paris SG s’y habituent. En effet, Nike devrait fournir le modèle domicile et sa division Jordan, celui que les joueurs parisiens porteront à l’extérieur. Sur les couleurs et l’esthétique, le « home », notamment devrait provoquer moins de remous que celui proposé aux hommes de Pochettino, cet exercice 2021-2022.

Un design plus « conventionnel » pour le modèle domicile

La bande verticale au centre devrait faire son retour, mais une fois n’est pas coutume, elle ne sera pas rouge, comme les versions précédentes, mais blanche pour la dominante et des lignes de rouge de part et d’autre, pour la jonction avec le bleu ciel, dominant. Logos de l’équipementier et du club seront ici placés au centre, sous le col rond.

Gris pour la couleur dominante pour les matchs à l’extérieur

A l’extérieur, l’ensemble est ici gris clair, il reprend le principe de la bande verticale, mais elle sera cette fois moins épaisse et sur fond de noir. Le col de ce modèle « away », devrait être en V.