PSG : En février, les Parisiens ont tous gagné des followers. Sauf un…

Mauro Icardi est le seul joueur du PSG à ne pas avoir augmenté son audience sur les réseaux sociaux, en février.

Le mois de février du PSG, a été celui de la victoire 4-1 contre le FC Barcelone, en Ligue des Champions. De ce fait, tous les joueurs de l’effectif parisien, ont tous gagné en popularité sur les réseaux sociaux. Tous, sauf un. Mauro Icardi, pourtant auteur de performances correctes lors de cette période, a perdu près de 3 500 suiveurs, et n’en compte plus « que » 8,6 millions.

Neymar devance ses coéquipiers… en étant blessé

Mauro Icardi, en perd à part presque égales, sur ses réseaux Facebook et Instagram. Pour sa part blessé depuis le 11 février dernier, Neymar a manqué le choc face au Barça. C’est pourtant le joueur de l’effectif qui a vu son nombre de followers, le plus augmenter. Avec un supplément de 2,4 millions de fans, il compte désormais près de 268 millions de suiveurs sur les réseaux sociaux, loin devant Kylian Mbappé et ses 57 millions (qui en gagne 1,4 millions).

Le PSG dépasse les 100M de fans

Le Paris-Saint-Germain, vient de dépasser les 100 millions de fans sur les réseaux sociaux. Un chiffre, qui lui permet d’être l’une des franchises sportives, les plus suivies de la planète et la première à ce niveau, dans le sport français. Il y a 10 ans, au moment de l’arrivée du Qatar, le club de la capitale dénombrait seulement 500 000 suiveurs, soit une augmentation impressionnante de 19 900 %.