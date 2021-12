PSG et Jordan Brand dévoilent leur 1re « Holliday collection »

Sur fond de vert bouteille et de noir, la collection dévoilée par le PSG, en association avec Jordan Brand.

Puisque l’association des deux marques fonctionnent à plein, autant en profiter. C’est précisément ce que font le Paris SG et Jordan Brand, la division de Nike, l’équipementier officiel, du club de la capitale. Ce lundi matin, ils dévoilent leur « Holliday collection », la première du genre, à quelques jours des fêtes de fin d’année.

Verte et noire la collection « Holliday » PSG x Jordan

Elle propose plusieurs pièces, du bas de survêtement au hoodie assorti, en passant par la doudoune et plusieurs modèles de tee-shirts. Cette collection est singulière sur ses couleurs, en noir et vert qui tranchent avec l’ordinaire rouge et bleu du club de la capitale. Estampillée Jordan, avec le logo iconique de la marque, cette collection est déjà disponible à la vente, sur le site de l’équipementier Nike, ou celui du club.

Trois garçons et deux filles pour jouer les ambassadeurs

Pour assurer la promotion, Mauro Icardi, le capitaine Marquinhos et Leandro Paredes pour les hommes, plus Marie-Antoinette Katoto et Grace Geyoro, chez les féminines, ont été choisis pour joueur les ambassadeurs.