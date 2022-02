PSG et OL au top 20 des clubs qui génèrent le plus d’argent selon l’UEFA

Le PSG et l’OL appartiennent au top 20 des clubs qui génèrent le plus de revenus, dans le foot européen.

Comme tous les ans, l’UEFA publie un rapport de benchmarking sur les ressources et dépenses des clubs, de l’instance dirigeante du football européen. Dans cette étude est expliqué que, de manière globale, les recettes ont diminué, en conséquence de la Covid, de 10,4 %, passant de 23,0 milliards d’euros pour l’exercice 2019, à 20,6 milliards d’euros pour l’exercice suivant. Il s’agit là du produit d’exploitation des différentes formations, hors trading. Le PSG et l’OL font partie des 20 équipes ayant généré le plus de revenus sur l’année 2020.

Le PSG et l’OL dans les 20 clubs qui génèrent le plus d’argent

Le classement est dominé par les mastodontes de la Liga et de la Premier League. Avec 730 millions de produits d’exploitation (sponsoring, billetterie, audiovisuel…), le FC Barcelone est le club ayant engendré le plus de revenus, avec notamment 164 millions d’euros en droits de la télé. C’est 3,5 et 5 fois plus que ceux du PSG et de l’OL, les deux seuls clubs français présents dans cette liste. Ces derniers arrivent en 5e et 20e position, avec des chiffres d’affaire, à hauteur de 560 M€ (-15%, sur 2019) et 194 M€ (-12%).

Des revenus en baisse pour une année 2020 marquée par la Covid-19

Diverses explications à cette diminution. La première est la suspension des championnats due à la pandémie. Si la majorité des ligues ont repris après quelques mois d’arrêt, ce n’est pas le cas de la Ligue 1 ou de l’Eredivisie, qui ont été impactées de manière encore plus sévère. La chute des droits audiovisuels domestiques se fait directement sentir (-14%). Matchs annulés ou à huis clos, les recettes de la billetterie accusent la baisse la plus importante, de revenus de l’année 2020 pour les clubs (-23%). Les droits télé UEFA sont également touchés négativement par la Covid-19, avec une baisse de 14%.

Top 20 des clubs ayant généré le plus de revenus en 2020 selon l’UEFA