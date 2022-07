PSG – FC Nantes : Ça rapporte combien le Trophée des champions 2022 ?

Le trophée des champions, PSG – FC Nantes, sera diffusé dans plus de 170 pays.

C’est un match qui rapporte, raison pour laquelle depuis plusieurs années, l’événement s’exporte à l’étranger. Ce dimanche soir, c’est en Israël, à Tel-Aviv, sur la pelouse du stade Bloomfield, que se dispute le Trophée des champions 2022, entre le PSG, champion de France en titre, et le FC Nantes qui a gagné la coupe nationale.

Un PSG – FC Nantes diffusé dans plus de 170 pays

Ce premier rendez-vous de la saison, de l’élite du football français sera diffusé dans plus de 170 pays, en Europe par BT Sport, Sky Italia ou DAZN, mais aussi en Afrique et Moyen-Orient (CANAL+ et beIN Sports), sur la zone Amériques (ESPN et beIN US) et l’Asie (MIGU, SBS), et pour la première fois au Japon, où le Paris Saint-Germain vient justement d’achever une tournée estivale.

Une prime pour les équipes du Trophée des champions 2022

Cette promotion mondiale du football français permet aux deux équipes protagonistes d’aspirer à une prime sportive, qui sera d’un million d’euros chacune, selon l’information donnée par le journal L’Equipe. Cela venant en plus des défraiements liés au coût du voyage, que la Ligue prend à sa charge. Quelques 33 000 spectateurs suivront ce choc PSG – FC Nantes depuis les tribunes, en France, seul les abonnés du groupe Amazon pourront voir les débats.