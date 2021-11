PSG féminines : Jusqu’à quand les joueuses du PSG sont sous contrat ?

Le collectif du PSG affichant une belle forme de solidarité, après la victoire sur le Real Madrid, en Ligue des champions.

Depuis hier mercredi, le sujet agite la sphère sportive, médiatique et digitale. L’affaire qui secoue le PSG est grave et soudainement elle met en exergue, le collectif entraîné par Didier Ollé-Nicolle. Inutile de s’étendre sur les faits dont nous ignorons tout, intéressons-nous plutôt aux contrats signés par les joueuses du club de la capitale, pour voir les échéances de chacune.

2022 pour Aminata Diallo et 2023 l’échéance de Kheira Hamraoui

Plusieurs sont en bout de bail, au terme de l’exercice 2021-22 en cours. Cela peut-être un élément de pression supplémentaire pour celles dont le futur est encore incertain. L’échéance est notamment celle d’Aminata Diallo, au coeur des soupçons alors que son aînée (31 ans contre 26), Kheira Hamraoui a une saison de plus pour elle, puisqu’elle s’est engagée deux ans, avec le PSG, au moins de juillet dernier, au sortir d’une Ligue des champions gagnée avec le Barça.

Sept joueuses du PSG ont des contrats jusqu’en 2024

Sept joueuses ont les contrats les plus longs, signés jusqu’au terme de la saison 2023-2024. Chez les féminines, les durées sont plus courtes que chez les hommes, en général de l’ordre de deux à trois saisons maximum. Chez les garçons, il est courant que le maximum de cinq saisons soit signé, pour des raisons de trading de joueurs (et de gros enjeux financiers), qui concernent moins le football féminin.

Les échéances de contrat des joueuses du PSG, saison 2021-2022

Elles arrivent en bout de bail, en juin 2022 :

Stephanie Labbé, Charlotte Voll, Paulina Dudek, Luana Bertolucci, Grace Geyoro, Sara Däbritz, Aminata Diallo, Sandy Baltimore, Léa Khelifi, Ramona Bachmann, Marie-Antoinette Katoto.

Elles sont sous contrat jusqu’en 2023 :

Barbora Votikova, Ashley Lawrence, Amanda Ilestedt, Kheira Hamraoui, Laurina Fazer, Kadidiatou Diani, Jordyn Huitema.

Elles sont sous contrat jusqu’en 2024 :

Constance Picaud, Élisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Estelle Cascarino, Jade Le Guilly, Celin Bizet, Hawa Sangaré.