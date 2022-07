PSG : GOAT dévoile sa 1re campagne visuelle de marque avec le PSG

Au printemps, GOAT annonçait son rapprochement avec le PSG, à l’été la marque dévoile sa première campagne commerciale associée à son partenaire.

Trois mois après l’officialisation du partenariat, faisant de la marque GOAT, un sponsor majeur présent sur la manche des maillots des joueurs du PSG, la plateforme de vente de sneakers et produits de la mode de luxe dévoile sa toute première campagne visuelle commune avec le club de la capitale. Intitulée « People of Paris », elle célèbre aussi bien les anonymes, suiveurs de l’équipe de Christophe Galtier que des anciens joueurs ayant porté les couleurs de l’équipe.

GOAT célèbre son rapprochement avec le PSG dans sa 1re campagne

« Cette première campagne GOAT x PSG, mettant en scène joueurs et fans, marque l’arrivée de GOAT dans la famille PSG », réagit Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer du Paris Saint-Germain, par communiqué. « GOAT est une marque iconique de la nouvelle génération et nous sommes fiers de montrer notre fusion des styles dans les rues de Paris et du monde entier. Ensemble, nous célébrons l’unicité de tous ceux qui représentent Paris et le PSG. »

Une révélation à compter de ce 1er août à Louvre Rivoli

Le premier visuel de cette campagne arrive, il est prévu pour le 1er août, à Louvre Rivoli. En parallèle, GOAT va proposer à ses utilisateurs, une collection de vêtements neufs ou vintage du Paris Saint-Germain, sur ce mois d’août.