PSG : Hakimi n°1, les joueurs de L1 les plus chers selon le CIES

Achraf Hakimi est, en cé début d’année 2022, le joueur le plus cher du championnat de France, selon le CIES.

La dernière lettre de l’Observatoire du football (CIES) vient de révéler les joueurs les plus valorisés du championnat français. C’est assez rare pour le souligner, mais c’est bel et bien un défenseur, en la personne d’Achraf Hakimi, qui est l’élément le plus cher en Ligue 1. Les méthodes de calcul du Centre International d’Etude du Sport (CIES) prennent en compte de nombreux facteurs, comme la situation contractuelle d’un joueur, ou encore son âge.

Un PSG qui domine la valorisation en Ligue 1

Parmi ce top 8 du moment, on retrouve six joueurs sous contrat, avec le club de la capitale. Une véritable hégémonie de la part du PSG, qui dure depuis pas mal de temps. Intéressant de constater que le génie argentin Lionel Messi ne trouve pas sa place dans le classement, il paie son décevant début de saison. Il est présentement valorisé entre 40 et 50 millions d’euros, par ce même CIES.

Un an plus tard, Mbappé toujours présent mais..

Il y a un an, l’Observatoire du football postait le classement des joueurs de Ligue 1 les plus chers. Mbappé était bien présent mais mieux coté que cette année, où on constate une baisse de plus de 50% (il était estimé à 149,4 millions, au début de 2021). La fin proche de son contrat (au 30 juin) l’explique évidemment. Hakimi et Marquinhos, quant à eux, perdent légèrement de leur valeur marchande par rapport à 2021. Le joueur marocain pointait à 113,7 millions tandis que le défenseur brésilien était évalué à 72,7 millions d’euros.

Les joueurs de Ligue 1 les plus chers sur ce mercato selon le CIES

Achraf Hakimi (PSG) = 108,2 millions d’euros

Gianluigi Donnarumma (PSG) = 82 millions d’euros

Kylian Mbappé (PSG) = 71,5 millions d’euros

Jonathan David (LOSC) = 61 millions d’euros

Marquinhos Aoas (PSG) = 60,9 millions d’euros

Neymar Junior (PSG) = 56,1 millions d’euros

Lucas Paqueta (OL) = 55 millions d’euros