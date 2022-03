PSG : Hublot dévoile sa nouvelle campagne avec Kylian Mbappé

La dernière campagne commerciale de Hublot met en avant Mbappé.

Kylian Mbappé grandit vite, que ce soit sur le terrain, comme en dehors. Ce mardi, Hublot, marque d’horlogerie pour laquelle il est ambassadeur depuis 2018, vient de dévoiler les clichés de sa nouvelle campagne publicitaire, avec l’attaquant du Paris Saint-Germain en vedette.

Le joueur du PSG dans la campagne commerciale d’Hublot

Pour cette occasion, c’est Ezra Petronio, photographe à la renommée mondiale, qui s’est occupé de capter le regard de Kylian Mbappé. La volonté était de faire transparaître l’accessibilité et la simplicité de l’homme. « Je suis heureux de m’être livré durant ces séances de travail, d’aborder le rapport de l’homme avec le temps, explique le Parisien, dans un communiqué. J’aime la simplicité et les belles choses qui durent et ont une âme. » Des images où il apparaît montre Hublot au poignet, et Nike aux pieds.

Kylian Mbappé, un profil qui correspond bien à la marque de montres

“Ambassadeur de la marque, Kylian fait l’unanimité pour son excellence sur le terrain et son humilité en dehors, indique le PDG de Hublot, Ricardo Guadalupe. Ezra est un amoureux de la perfection dont la vision créative est une signature unique, car il puise son inspiration dans tous les arts créatifs. Leurs postures respectives font écho à la philosophie de Hublot, aussi sommes-nous très heureux de les avoir réunis pour cette campagne.” Le Français n’est pas le seul ambassadeur sportif de la marqu, Pelé, Usain Bolt, ou Novak Djokovic le sont également.