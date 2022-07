PSG : Icardi et les voitures, son garage vaut près du million d’euros

Mauro Icardi et Wanda Nara ont un garage d’automobiles couteux, autant qu’excentrique.

Comme beaucoup de footballeurs, Mauro Icardi est un grand amateur de voitures. L’attaquant du PSG possède une belle collection, qu’il partage avec sa femme et agent, Wanda Nara. Certains de leurs bolides sont restés en Italie, dans leur maison près du lac de Côme. Depuis son arrivée à Paris, on a pu apercevoir l’Argentin se rendre au camp des loges au volant de voitures des plus classes.

Mauro Icardi et les voitures : un pickup Ford pour conduire à Paris (50 000€) ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 5

Le cumul des voitures de Mauro Icardi dépasse le million d’euros

En cumulés, le garage de Mauro Icardi et de sa femme avoisine le millions d’euros. Parmi les plus beaux modèles, on citera la Bentley Bentayga noire qu’il a offert à sa compagne pour son anniversaire, avec son prénom écrit sur la plaque. Il y a aussi un Range Rover Sport, bien connu des footballeurs, estimé à environ 70 000 euros. La voiture la plus modeste de son garage est un Ford Raptor, qui vaut autour de 50 000€. Le bolide le plus cher de sa collection est une Rolls-Royce Phantom blanche, avec le capot noir, dont le prix avoisine les 300 000 euros.

L’attaquant du PSG avait une Lamborghini Huracan aux couleurs de l’Inter

À cette série, il faut rajouter un Hummer H2 que le couple a fait personnaliser en couleur dorée, à l’intérieur duquel il est possible de joueur à la console. Enfin, dans l’historique des voitures du Parisien, il y a une Lamborghini Huracan Spyder, capable de monter jusqu’à 325 km/h. Fait amusant, elle est d’un bleu et noir commun aux couleurs de l’Inter Milan, et ça n’a rien d’un hasard, puisque c’est ainsi que l’Argentin l’a voulu, quand il a acheté en 2016.