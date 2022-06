PSG : Icardi pose avec des sneakers très exclusives Nike x LV à 2500€

L’une des dernières collaboration du regretté Virgile Abloh aux pieds des Icardi ; ça fait forcément des envieux.

En fin mai dernier, l’exposition Nike Air Force 1 et Louis Vuitton avait lieu à New York, où plusieurs paires de sneakers inédites étaient exposées, mais également mises en vente. Sur les 47 designs créés par Virgil Abloh, 9 ont été commercialisés auprès des membres VIP de la marque française, et c’est avec l’un d’entre eux que se sont affichés l’attaquant du PSG, Mauro Icardi et Wanda Nara sur Instagram. Le prix d’achat était fixé à 2 750 dollars, soit plus de 2 500 euros.

Les sneakers Nike x LV à 2500€ de l’avant-centre du PSG

C’est via la story Instagram de la compagne de Mauro Icardi que nous avons pu découvrir les chaussures en question. Les Air Force 1 sont de couleurs blanches et vertes, où il est possible d’apercevoir des inscriptions made-in Louis Vuitton sur la partie latérale des semelles. Cette collaboration a été conçue par Virgil Abloh, designer artistique de la marque française, ainsi que créateur d’Off-White, avant son décès, fin 2021. Cette exposition fait suite à une mise aux enchères, où près de 24 millions d’euros avaient été dépensés.

Des chaussures exclusives aux pieds de Mauro Icardi et Wanda Nara

En février dernier, Nike et Louis Vuitton avaient mis en enchère 200 paires d’un des designs de Virgil Abloh. Certaines paires se sont vendues à des montants fous, allant jusqu’à 352 800 dollars, soit quasiment 340 000 euros. Si les prix des sneakers ont flambé, c’est également dû à la cause derrière ces enchères. 100% des recettes ont été reversées au profit de l’association Virgil Abloh Post-Modern Scholarship Fund, qui vise à « favoriser l’équité et l’inclusion des personnes noires, afro-américaines ou d’origine africaine dans l’industrie de la mode ». Elle a été créée en 2020.