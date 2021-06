PSG : Image de ce que serait le prochain maillot domicile 2022-23

Ce que devrait être le maillot du PSG, la saison prochaine.

Ce modèle là, sera-t-il l’objet d’un meilleur accueil du public et des suiveurs du club ? Cela se pourrait, car cette pièce, qui devrait être celle de Nike pour les joueurs du PSG à domicile, la saison 2022-23 prochaine, se rapproche plus des standard imaginés par Daniel Hechter. Avec ici de retour, la bande verticale iconique.

Retour au style Hechter sur le maillot 2023 du PSG

Ce visuel est d’abord celui de « Gol de Sergio« , derrière les leaks signés de Ofoball. Il a été repris ensuite pour la perspective, par fifakitcreator_concepts, qui l’a mis en forme, tel qu’il devrait sortir dans les rayons… Mais pas avant un an, d’ici le mois de mai 2022. Plus classique donc, avec un fond de bleu foncé (uni dans le dos), du blanc en secondaire, et comme marqueur des sponsors et la touche de rouge, nécessaire aux trois couleurs du blason du club.

Les logos placés au centre dans la bande verticale

Particularité de ce maillot, le logo de l’équipementier (Nike cette fois, après Jordan sur le domicile, cette saison), et celui du PSG, sont placés au centre, juste sous le col en rond.