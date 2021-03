PSG : Image, prix, date de sortie de la Air Jordan 7 “PSG”

Une autre paire associée au PSG. Elle débarque ce printemps et elle va porter le nom de code Air Jordan 7 “PSG”. Référence CZ0789-105. A son propos tout quasiment est déjà connu, grâce aux informations des spécialistes, notamment du site sneakerbardetroit. Attendue pour le 22 mai prochain, elle devrait être vendue au grand public, au tarif de 225 euros.

Une paire de Jordan x PSG attendue au printemps

Pour la couleur, le blanc dominera, accompagné d’un bleu marine, d’un autre plus clair et de rouge. En langage marketing approprié, il serait question pour la marque Nike et sa division Jordan qui la produit, d’un ensemble, « White/College Navy-Sport Royal-University Red ».

Pour accompagner le prochain maillot domicile Jordan du PSG

Le PSG a déjà eu ses propres versions personnalisées de l’iconique paire associée à la légende du basket, Michael Jordan. Toujours, elles accompagnent la sortie d’un nouveau maillot. Ça a été le cas en novembre, pour la révélation du third. Et encore en cette fin de mois de janvier, avec la sortie du maillot fourth. Cela signifie que cette paire Air Jordan 7 “PSG” est espérée en même temps que le prochain maillot domicile du PSG 2021-22 ; lui même – et pour la première fois – estampillé Jordan.