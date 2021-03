PSG : Images officielles de la Air Jordan 7 x PSG. Sortie le 22 mai

Ce sont les premiers clichés de la Air Jordan 7 x PSG, qui sortira dans le commerce le 22 mai, avec un prix de vente à 225 €. C’est une nouvelle collaboration entre le club de la capitale, et la marque américaine. Récemment, c’est la Air Jordan 1 Zoom Comfort PSG, qui a été commercialisée, au moment de la sortie du maillot fourth parisien.

La fleur de Lys, présente sur le logo du PSG, s’affiche à l’arrière de la basket, elle est accompagnée de la Tour Eiffel, monument parisien le plus célèbre dans le monde. Au niveau de la semelle, la mythique devise du club est mise en avant : « ICI C’EST PARIS ». Les couleurs historiques du club de la capitale, blanc, rouge et bleu, sont celles du modèle, ce qui devrait plaire aux supporters.

The Air Jordan 7 becomes the latest sneaker to be reworked as part of the @PSG_inside x @Jumpman23 collab, giving a hint of what to expect for the 21/22 season. Expected to drop 22 May: https://t.co/EE9tvFfaTc pic.twitter.com/vqMZnkH3ln

— SoccerBible (@SoccerBible) March 11, 2021