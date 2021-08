PSG : Iniesta, Eto’o… Un sponsor les réunit pour un superbe hommage à Messi

Lionel Messi est un ambassadeur de Budweiser.

C’est un bel hommage que rendent certains anciens coéquipiers de Lionel Messi, à l’Argentin parti au PSG. Une séquence réalisée et produite par la marque de bière Budweiser, à laquelle le footballeur aux six trophées du Ballon d’or s’est associé, voilà quasiment un an tout pile. Le message est fort, quand il est donné par les acteurs concernés.

Messi parti au PSG, ceux qui l’ont croisé avant n’oublient rien de ce qu’il représente

L’idée ? Que chacun exprime ce que Messi lui a apporté. Ou, formulé différemment, qu’en aurait-il été sans la Pulga ? « Je n’aurai pas délivré autant de passes décisives », reconnait humblement l’ex-milieu, Andres Iniesta. « Je n’aurai pas marqué tant de buts », renchérit son copain uruguayen, Luis Suarez, désormais à l’Atlético.

Iniesta, Eto’o, Suarez, Oblak… au casting de Budweiser

Il est « comme mon fils », ajoute l’attaquant Samuel Eto’o. Même le gardien des Colchoneros, Jan Oblak y va de son hommage, avec une note d’humour : « Je n’aurai pas pris tant de buts », s’il n’avait eu aussi souvent, à croiser la route du serial buteur argentin. Budweiser signe là une campagne pleine d’émotion. La marque montre aussi qu’elle élargit sa présence dans le football, étant déjà partenaire de la Liga, de la Premier League et de la Coupe du monde de la FIFA, en plus donc, de Messi.