PSG intègre le top 50 des franchises du sport les plus chères. La réaction d’Al-Khelaïfi

Le PSG progresse à grande vitesse, dans la hiérarchie des équipes du sport les plus chères du monde.

Dans la continuité du classement publié le mois dernier, sur la valorisation des clubs les plus puissants du football, Forbes a plus largement dressé le top 50 des franchises du sport (football, NBA, MLB, NHL et NFL), les plus chères cette année 2021. Le PSG y est classé pour la première fois.

Paris, 43e franchise du sport la plus chère en 2021

Paris est 43e, mais le plus intéressant dans l’analyse, est que le club est celui qui, de tous, progresse le plus (devant les Rams de LA et Liverpool). Avec une croissance de 207% de sa valorisation estimée par Forbes, sur les cinq dernières années. Dont 129% sur les 24 derniers mois. En avril, le magazine économique américain estimait le Paris Saint-Germain, à 2,5 milliards de dollars.

La plus forte croissance du sport collectif

Depuis dix ans que Qatar Sports Investments (QSI) a repris le club, la progression du Paris Saint-Germain est remarquable d’efficacité, indépendamment des acteurs qui font le club sur le rectangle vert. Dans un communiqué, Nasser al-Khelaïfi, s’en félicite forcément, mais à cette occasion, le président parisien s’exprime en appuyant l’engagement de QSI dans le projet du club.

« Nous travaillons sur de nombreux projets ces prochaines années »

« Nous pouvons être fiers d’avoir hissé le Paris Saint-Germain parmi les franchises sportives les plus valorisées au monde. Si nous sommes satisfaits des progrès accomplis, nous restons concentrés sur nos objectifs futurs. Nous travaillons sur de nombreux projets ces prochaines années, sur le terrain comme en dehors, qui consolideront et renforceront la force de notre institution et de notre marque pour les générations à venir ». Comprendre que le Qatar veut s’engager, bien au-delà de son Mondial 2022.