PSG, Juve ou Chelsea : Où va jouer Sergio Ramos selon les bookmakers ?

Nos voisins espagnols semblent s’être fait une raison, à voir partir Sergio Ramos, à la fin de la saison. L’iconique défenseur et capitaine du Real Madrid est au bout de son contrat en juin, et il n’a jusqu’ici pas été prolongé. « Sergio Ramos va quitter le Real Madrid. Je ne vois plus d’issues possibles. C’est un aller sans retour », a dit le journaliste Josep Pedrerol, dans l’émission, El Chiringuito.

Sergio Ramos pourrait bien quitter le Real Madrid

Mais alors, où irait le joueur de 34 ans, si pour lui l’herbe est désormais plus verte ailleurs ? Nos voisins bookmakers d’Angleterre posent la question à leurs joueurs. Le PSG est une option donnée, car il est vrai que des rumeurs circulent à ce sujet. Mais les opérateurs n’y croient que moyennement et attribue à cette hypothèse, une cote de 14 contre un. C’est exactement la même que pour Manchester United.

Le PSG n’est qu’une piste secondaire chez les bookmakers

Plus sûrement, il y a les Blues de Chelsea, à la cote de 12 contre un. Soit douze euros à gagner, pour un de misé. C’est encore un peu lointaine, comme d’ailleurs, la cote à 11 contre un de Manchester City. A ce stade du calendrier, un club domine plus particulièrement, celui de la Juventus Turin, où l’on s’est fait, il est vrai, une spécialité à recruter des joueurs en fin de contrat. Comme l’est Sergio Ramos. Cela paie huit fois la mise.