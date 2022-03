PSG, Juventus : Combien vaut désormais Adrien Rabiot sur le mercato ?

Adrien Rabiot est à un an de la fin de son contrat avec la Juventus.

Pendant plusieurs saisons, Adrien Rabiot a longtemps été considéré comme le milieu de terrain « made in PSG » amené à s’imposer dans l’équipe francilienne. Pourtant, la désillusion fut grande quand il part, libre, du côté de la Juventus, durant l’été 2019. La fin de l’histoire laisse un goût amer, lui qui avait été formé au club, puis gravit les échelons, avant de devenir un élément fort du collectif parisien. A l’issue de 2017-2018, son exercice le plus réussi, sa valeur marchande était de 50 M€, d’après Transfermarkt. Près de quatre ans plus tard, il en vaut moins de la moitié (18 M€). L’Observatoire du football l’estime entre 20 et 30 M€.

L’ancien du PSG est sous contrat jusqu’en 2023 avec la Juventus

Ces valeurs sont à la baisse, puisqu’Adrien Rabiot n’a toujours pas prolongé son contrat, depuis qu’il a paraphé un bail de quatre ans, jusqu’au terme de la saison 2022-2023. Sauf changement dans l’été, le milieu de terrain de 26 ans est donc un joueur de la Vieille Dame, pour encore un peu plus d’un an. Dans une interview à Ouest-France, sa mère, qui est également son agent, a affirmé que “pour l’instant, il est bien à la Juventus”. Il a récemment passé le cap des 100 matchs avec les Bianconeri.

Adrien Rabiot, un milieu de terrain précieux pour la Vieille Dame

Malgré de légères blessures, et une mise à l’écart pour Covid, l’international français est un joueur fondamental de la Juventus. Que ce soit sous les ordres de Maurizio Sarri, Andrea Pirlo ou de Massimiliano Allegri, le numéro 25 a su se montrer performant en championnat, comme en Ligue des Champions. Il participe activement au bon retour en forme de l’équipe turinoise, après un début de saison très loin des standards du club. Il n’a, cependant, pas pu éviter la déroute face à Villareal, en huitièmes de finale de la compétition européenne.