Kylian Mbappé signe avec Oakley « pour plusieurs années »

Kylian Mbappé est la nouvelle image de Oakley.

En attendant une autre signature très attendue, des fans du PSG ou du Real Madrid, c’est selon, Kylian Mbappé est la recrue de Oakley qui annonce, ce jeudi, un partenariat, avec le natif de Bondy. La marque californienne spécialiste des lunettes de soleil pour les sportifs recrute le joueur de 23 ans en tant qu’ambassadeur pour, « plusieurs années ».

Kylian Mbappé est la nouvelle image des lunettes Oakley

Pour ses débuts dans la collaboration, Kylian Mbappé devient l’image des lunettes Kato, sortie en 2021. Il est aussi au centre de la nouvelle campagne commerciale de la marque, intitulée « Be Who You Are », qui prend l’histoire du joueur en référence, vers ceux qui veulent croire en leurs rêves.

« Une personne remarquable qui comprend son rôle au-delà du sport »

« Chez Oakley, nous pensons que les sportifs ne se mesurent pas seulement à la performance physique, à leur vitesse ou à leur précision, mais également à la force de leur cœur, à leur générosité et à leur empathie. Et c’est ce que Kylian représente pour nous : une personne remarquable qui comprend son rôle au-delà du sport – pour mener et pour inspirer les générations futures à croire en elles et à rester ce qu’elles sont », explique par communiqué, Caio Amato, Directeur marketing international chez Oakley.

Un sponsor de plus après Dior récemment signé

Ce partenariat s’ajoute à ceux déjà noué par le joueur, avec Dior dernièrement, ainsi que les montres Hublot, l’éditeur EA Sports pour FIFA 20 et son plus fidèle, l’équipementier Nike.