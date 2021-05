PSG : La Air Jordan 7 retro PSG est sortie

La chaussure Air Jordan 7 retro PSG est sortie ce vendredi.

La voilà désormais officiellement sortie dans le commerce. Cela faisait déjà un bout de temps que circulaient les premiers visuels de la paire, elle accompagne la révélation du maillot domicile 2021-22, de Nike pour le PSG. Elle, c’est la « Air Jordan 7 retro PSG », une chaussure produite par la division Jordan, de l’équipementier à la virgule.

En même temps qe la Jordan MA2, la Air Jordan 7 retro PSG

Sortie ce vendredi, avec le maillot et avec une autre sneaker que l’inédite Jordan MA2. Deux paires plutôt qu’une, les fans du Paris Saint-Germain y trouveront sûrement leur compte. De surcroît ce modèle inclus tous les codes du club de la capitale. Sur le blanc dominant, s’ajoutent le rouge et le bleu et avec la fleur de lys des armoiries.

Une chaussure très Paris Saint-Germain

La Tour Eiffel est un autre symbole visible, tandis qu’au niveau de la semelle, la devise du club, « Ici c’est Paris », est mise en avant. Cette Air Jordan 7 retro PSG est vendue dans le commerce, en point de vente officiel, auprès du Paris Saint-Germain, sinon directement sur les espaces de la marque Nike. Elle est proposée à 200 euros.