PSG : La campagne d’abonnement 2022-23 déjà lancée. Tarifs et modalités

La campagne d’abonnement aux matchs de la saison 2022-2023 est ouverte.

Bien que l’exercice 2021-2022 n’est pas encore fini, le Paris Saint-Germain a lancé, ce jeudi 3 mars, sa campagne de réabonnement au Parc des Princes, pour la prochaine saison. Étant l’un des stades les plus fréquentés de France depuis un certain temps, le club a communiqué très tôt sur le procédé, et le fait, comme chaque année, en plusieurs étapes.

Une campagne d’abonnement 2022-2023 en deux temps

Le PSG donne la priorité à ses abonnés actuels, qui ont jusqu’à la fin du mois, pour se réengager et ainsi conserver tous leurs avantages. Au 1er avril, il sera trop tard. Ensuite, entre les mois d’avril et mai, le club de la capitale ouvrira le reste de ses places réservées, à ceux qui le désirent. La priorité des membres MyParis sera prise en compte, ainsi que celles de plus de 17 000 personnes sur liste d’attente, depuis la précédente campagne.

Des tarifs attractifs pour certaines places des matchs du PSG

L’équipe francilienne à la volonté de maintenir une politique tarifaire abordable, afin que tous ses supporters puissent venir au Parc des Princes. Pour cette raison, le club, pour la sixième année consécutive, proposera plus de 6 000 places à des prix inférieurs à 20 euros, le match. Hors abonnement, il y aura 7 000 billets ou plus, proposés à la vente, à chaque fois que le PSG se produira à domicile.