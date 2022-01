PSG: La dernière coquetterie à près de 5000€, pour Lionel Messi

Le nouveau smartphone signé Messi

Idesign Gold est une société britannique spécialisée dans la personnalisation haut de gamme, de coques de nos téléphones. Les sportifs, surtout les footballeurs, sont nombreux à compter dans la clientèle de la marque. Et des athlètes parfois (très) prestigieux, à l’exemple de la dernière production dédiée à l’attaquant du PSG et Ballon d’or en titre, Lionel Messi.

Plus de 5000 euros pour le smartphone en or de l’attaquant du PSG

Les produits proposés vont de 80 euros pour la simple coque de série, à plus de 5 000 euros pour un package, smartphone de la marque à la pomme, plus coque extérieure personnalisée. L’or est une composante des créations qu’il soit « classique », rose ou blanc. Cuir et platine sont d’aures possibilités. Pour Lionel Messi, le modèle imaginé est une version argentine. Le logo de l’Albicéleste apparaît juste au-dessus du numéro 10 que porte le septuple Ballon d’or, avec sa sélection. L’appareil est en or jaune, 24 carats.

Idesign Gold, reconnu par les stars du football

Ce n’est pas la première livrée de la marque pour Lionel Messi, il a déjà reçu, par le passé, une version spéciale Ballon d’or, en son honneur. D’autres au club, que sont Neymar, Kilian Mbappé, Gianluigi Donnarumma, ou encore Achraf Hakimi ont eux aussi déjà reçu des produits de l’enseigne britannique.