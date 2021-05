PSG : La FIFPRO réclame des jours de congés pour Mbappé

La pandémie a profondément chamboulé le calendrier sportif, joueurs du PSG et du Bayern en font le plus l’expérience, étant les derniers à jouer à l’occasion de la saison 2019-20, avec la fin de la Ligue des champions. De fait, les pensionnaires de ces deux clubs sont ceux qui ont observé le moins de temps de repos, entre deux saisons.

La FIFPRO, en collaboration avec KPMG, a dressé un rapport des jours de congés accordés à 265 joueurs professionnels, répartis sur 43 ligues professionnelles. Entre deux saisons sportives, la Fédération des footballeurs professionnels, recommande une coupure de cinq semaines, dont trois loin du football et deux d’entraînement préparatoire à la reprise.

Or la FIFPRO pointe les 13 jours de repos observés par Kylian Mbappé l’été dernier, le champion du monde est, juste après le défenseur allemand du Bayern, Niklas Süle (11 jours), le plus sollicité. « Les perturbations causées par la pandémie ont fait que la plupart des joueurs se sont moins reposés que les années précédentes, souvent bien en deçà de la période de repos recommandée », écrit la FIFPRO, dans ses conclusions.

.@KMbappe was among those with the least time of rest ahead of this season. FIFPRO Player Workload Monitoring platform, a collab with @Football_BM, shows his off-season was < 2 wks, ignoring recommended off-season length & necessary re-training periods.

