PSG : La montre de Verratti vaut 600 000€ et n’existe qu’en 50 exemplaires

Marco Verratti est l’un des 50 propriétaires d’une montre Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Volant Automatique.

C’était le mois dernier, au Palais Brogniart à Paris, pour le défilé Off White, en hommage au créateur de la marque Virgil Abloh. Comme d’autres stars, nombreuses à l’événement, Marco Verratti y était et ce soir là, le milieu de terrain du PSG s’était paré de sa plus belle montre ; à tout le moins l’une de ses plus chères.

Le milieu du PSG possède une montre Audemars Piguet

C’est que son prix n’est pas communiqué par la maison horlogère qui l’a fabriqué, mais sur le marché spécialisé, elle se négocie à près de 600 000 euros, tel que l’indique le compte spécialisé, superwatchman, dans une récente publication, à ce sujet. La montre est une Audemars Piguet, modèle, Royal Oak Tourbillon Volant Automatique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Superwatchman (@superwatchman)

Une édition limitée à 50 exemplaires vendue près de 600 000€

Son bracelet et son boîtier sont en titane, le cadran vert est à motif « tapisserie évolutive » et les aiguilles sont en or gris et luminescentes. Il y a 27 pierres et 270 composants, sa réserve de marche est de 65 heures et elle est étanche jusqu’à 50 mètres. Dernière particularité et non des moindres qui justifie son prix, elle n’existe qu’à 50 exemplaires.