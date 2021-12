PSG : La nouvelle Bentley « or rose » d’Areola est inédite en France

Alphonse Areola ne souffrira pas de la comparaison, au volant de cette exclusive Bentley. – @MSMotors

Elle est annoncée exclusive en France, mais c’est en Angleterre, du côté de Londres, que va rouler dans le futur, cette jolie voiture. La nouvelle d’Alphonse Areola, gardien au Paris Saint-Germain, en prêt cette saison, à West Ham, en Premier League anglaise. Sa belle est une inédite Bentley Continental GTC Mansory, restylée et vendue pour lui, par Ms Motors, dans le sud de la France.

Le gardien du PSG s’offre un bolide exclusif

C’est ce que l’on apprend d’une story partagée sur les réseaux sociaux et l’on découvre tous les détails et images du bolide, dans une présentation détaillée partagée sur la toile (à voir ci-dessus). Une Bentley, pour un footballeur du championnat d’Angleterre, c’est plutôt classique. Cette version l’est beaucoup moins, en carbone intégral, dans sa couleur de lumière : d’inspiration « or rose ».

Une Bentley Continental musclée par Mansory et revisitée par MS Motors

Côté moteur, ronronne sous le capot de cette Bentley, un moteur W12 biturbo qui développe 635 chevaux. Elle peut ainsi avaler le 0 à 100 km/h, en moins de quatre secondes. Sportive, racée mais d’abord élégante et raffinée comme le sont les plus belles cylindrées britanniques. Alphonse Areola devrait la recevoir prochainement, en transit à Londres. Lui manquera encore le volant idoine, qui doit lui être livré plus tard, ainsi qu’on le découvre dans la séquence à voir ci-dessus.