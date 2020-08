PSG : La nouvelle « fusée » d’Areola est démoniaque

« Profilée comme une fusée », ainsi est-elle dépeint sur les réseaux sociaux, par la société qui l’a fourni au gardien du PSG. Elle, c’est une Lamborghini, d’un modèle Aventador S roadster. Elle est pour le gardien du PSG, en prêt au Real Madrid, Alphonse Areola, tel que l’on peut le découvrir dans une story partagée sur les réseaux sociaux. Le champion du monde 2018 l’a en « chrome satin », une couleur pars banale sur les routes, d’Espagne ou de France.

Une Lamborghini Aventador S roadster pour Areola

Un oeil sur la fiche technique du bolide, révèle ses caractéristiques bestiales : La Lamborghini Aventador S roadster abrite un moteur V12, qui développe 740 chevaux. Avec sa forme qui rappelle celle d’un requin, selon son constructeur, cette voiture d’exception peut flirter avec les 350 km/h, en vitesse de pointe. Et pour y parvenir, elle passe du 0 à 100 km/h, en trois petites secondes. Qui dit roadster, dit toit amovible pour une plus grande liberté sur la route, cheveux et visage au vent.

Le gardien du PSG jongle entre 4×4 et supercar

Alphonse Areola va changer de type de conduite avec ce nouvel engin, lui que le journal AS, a récemment vu au volant d’un G63 Brabus 700, de la marque Mercedes. C’est l’opposé de la Lamborghini, un 4X4 volumineux, mais néanmoins proche en terme de puissance moteur. Sauf que l’un est profilé pour aller vite, que l’autre absolument pas. L’Aventador S roadster avoisine les 500 000 euros à l’achat, plus ou moins selon les options et la finition choisie.