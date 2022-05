PSG : La nouvelle voiture électrique de Neymar, cadeau de son sponsor

Neymar est l’ambassadeur de la marque de véhicules électriques e.GO Mobile.

Le 25 avril dernier, Neymar devenait sponsor global d’e.GO Mobile, le fabricant de véhicules électriques allemand. Ce partenariat, nommé “Green On and Off-the-Pitch”, permettait à la star du PSG de dévoiler la voiture nouvelle génération du constructeur, à l’occasion d’un évènement spécial organisé par la marque, à Berlin, en début mai. C’est désormais chose faite, puisque le Brésilien a présenté le modèle e.wave X, dont il a reçu une version limitée à 31 exemplaires : la NJR.

Le joueur du PSG est l’ambassadeur de la e.wave X

La nouvelle voiture d’e.GO Mobile est une citadine électrique d’une autonomie de 240 kilomètres, dotée d’un intérieur moderne et personnalisable, ainsi qu’un moteur de 80 kW. La marque allemande a également dévoilé la version NJR, limitée à 31 unités. Si Neymar en a reçu une, la recette des ventes des 30 autres bénéficiera à la construction d’un projet d’eau durable, au Brésil. Il s’agit de l’une des multiples initiatives que le constructeur entreprendra dans le pays natif de l’ancien du FC Barcelone.

Une combinaison entre innovation et environnement pour Neymar

« e.GO Mobile est une marque très innovante, qui construit des voitures électriques qui ne sont pas seulement uniques et agréables à conduire, mais aussi véritablement durables, indique l’attaquant du PSG, sur son site. Je suis né et j’ai grandi dans un pays où le trafic urbain est intense. L’impact environnemental et économique positif de l’électromobilité est donc énorme ». S’il s’agit d’une voiture singulière, la star brésilienne nous a habitués à des bolides plus puissants, et plus chers, puisque le prix de départ de la voiture est de 24 990 €.