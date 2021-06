PSG : La star NBA Giannis Antetokounmpo ressort les vieux maillots du placard

Avant son match contre les Nets, Giannis Antetokounmpo s’est présenté vêtu d’un maillot du PSG.

En tant que tête d’affiche de la marque Nike, il est normal que le basketteur NBA, Giannis Antetokounmpo, porte sur lui des vêtements signés de la Virgule. Plus étonnante était son arrivée, la nuit dernière, à la Fiserv Forum de Milwaukee. Juste avant que les Bucks ne disputent (et remportent), la troisième manche des playoff, face aux Nets de Brooklyn.

Giannis Antetokounmpo pointe avec un maillot du PSG

Tel que le partage sa franchise sur les réseaux sociaux, l’ailier grec est apparu portant un maillot du Paris Saint-Germain sur les épaules. Et alors, le premier réflexe qui nous vient est de penser à une fuite, savamment orchestrée par la marque et son ambassadeur, pour promouvoir la sortie prochaine, des versions extérieur et third, de la tenue des Parisiens, pour la saison 2021-22.

Pas un modèle spoilé mais une version vieille de cinq ans

Sauf qu’il n’en est rien, le modèle que porte la star des Bucks est celui de la saison 2016-17, produit pour la Ligue des champions, avec le swoosh qui change de couleur, selon son exposition à la lumière.