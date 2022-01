PSG : La voiture à près de 500 000€ d’Angel Di Maria

Angel Di Maria roule en Rolls Royce Motor Cars, à bord du premier SUV du prestigieux constructeur anglais.

Si son expérience anglaise, à Manchester United, est au bilan mitigée, pour ne pas dire ratée, sportivement et moralement parce qu’il a été la victime d’un cambriolage marquant à son domicile, Angel Di Maria n’en a pas moins conservé des habitudes, ou l’envie de profiter de ce que le Royaume-Uni produit de mieux. A tout le moins en matière d’automobile, puisque l’actuel ailier du PSG, roule dans une prestigieuse marque britannique.

Un SUV made in England pour l’attaquant du PSG

Au volant depuis quelques mois, d’une Rolls Royce. D’un modèle Cullinan, soit le tout premier SUV de l’histoire du constructeur. Son nom, Cullinan, est une référence au plus gros diamant brut jamais découvert dans l’histoire, en 1908. Prétentieux de la part de Rolls Royce ? Ça peut se discuter, mais il est clair que ce SUV est un audacieux pari de la marque, car il est premier en bien des choses : sur ce segment en particulier, première version 4×4 également, première avec un hayon, une banquette rabattable…

Di Maria a probablement l’un des plus luxueux bolides dans l’effectif parisien

Forcément, qui dit Rolls Royce dit prix élevé. Ce Cullinan vaut plus ou moins un demi-million d’euros selon le modèle et les options choisies. Angel Di Maria a le sien couleur gris foncé. Avec une accélération de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes et une vitesse de pointe de 250 km/h, ce Cullinan n’est clairement pas le bolide le plus rapide, ni le plus véloce en la possession des joueurs du PSG, mais probablement l’un des plus luxueux, confortable du collectif.