PSG : La voiture d’Antonela Messi à Paris, elle roule à l’électrique

Antonela Roccuzzo, épouse de Lionel Messi, a choisi une Mini Cooper SE pour ses d »placements dans la capitale de France.

Cela fait désormais une demi-saison que Lionel Messi et sa famille ont posé bagages dans la capitale française. Si l’acclimatation n’a pas été de tout repos, des signes montrent que le joueur du PSG et les siens commencent à prendre leurs marques. Il y a peu, sa femme, Antonela Messi, a partagé en story Instagram, la voiture qu’elle conduit à Paris, et il s’agit d’un véhicule électrique.

Antonela Messi a opté pour une voiture électrique

La citadine dans laquelle Antonela se déplace dans les rues parisiennes est le dernier modèle de la Mini Cooper SE dans sa version électrique. D’après le constructeur lui-même, il s’agit de leur voiture la plus populaire de l’année 2021. Son prix est d’environ 40 000 euros, voire plus, en fonction des extras inclus. Le modèle 100% électrique du véhicule a une puissance de 184 chevaux, avec une batterie de 32,6 kWh. Une capacité pas très élevée qui permet néanmoins d’avoir une autonomie atteignant les 230 kilomètres.

La Mini Cooper SE pour l’épouse du joueur du PSG

Exclusivement disponible en trois portes, la voiture du constructeur britannique est issue d’un premier concept-car présenté par la marque en 2017. Avec un intérieur attrayant et bien agencé, le véhicule présente énormément de similarités avec les modèles thermiques. L’ajout de fonctionnalités à l’écran numérique sur le tableau de bord du conducteur est spécifique à la version électrique, et permet d’avoir des informations, telles que le niveau de charge de la batterie ou encore l’autonomie.