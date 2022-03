PSG : L’agent de Cristiano Ronaldo recrute une pépite du PSG

Le milieu parisien, Warren Zaire-Emery, rejoint l’agence Polaris de Jorge Mendes.

Le PSG a d’autres ressources que les stars qui font le sel de son mercato. Cette dernière décennie, le club a travaillé à renforcer son centre de formation, et des jeunes, comme Xavi Simons ou Edouard Michu, commencent à pointer le bout de leur nez. Warren Zaire-Emery est l’un de ces talents parisiens. Près d’un an après la signature de son contrat aspirant avec le PSG jusqu’en 2024, le milieu défensif a rejoint Polaris Sport, l’agence de Jorge Mendes, qui s’occupe de joueurs comme Cristiano Ronaldo.

Le jeune du PSG a choisi la société sportive de Jorge Mendes

Warren Zaire-Emery sera désormais représenté par Polaris Sports. Au moins pour la gestion de ses droits à l’image et ses partenariats de sponsoring. Et sûrement de la partie sportive, via l’autre société de Mendes, Gestifute. Avant même d’avoir disputé le moindre match avec l’équipe professionnelle, le milieu de 16 ans pourra compter sur l’expérience du super agent. A la suite de bonnes performances en Youth League, cela arrive à un moment opportun.

Warren Zaire-Emery partage la même agence que Cristiano Ronaldo

Homme de réseau et d’influence, Jorge Mendes est un agent puissant du football et désormais plus largement du sport (cyclisme, athlétisme…), qui compte de grands noms du sport dans son portefeuille d’athlètes, et des techniciens, comme José Mourinho, ou l’ancien champion de France, avec l’AS Monaco, Leonardo Jardim.