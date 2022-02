PSG le 5e, les 10 collectifs les plus chers après le mercato selon KPMG

Ce vendredi 25 février, KPMG a publié sur ses réseaux sociaux, le top 10 des effectifs les plus chers en comparaison à celui de décembre, juste avant la période du marché des transferts d’hiver. Si les collectifs présents dans ce classement sont toujours les mêmes, leur place au sein de celui-ci a bien évolué. Le PSG est toujours l’unique représentant du championnat de Ligue 1. La moyenne des valeurs des clubs de cette liste atteint 868,4 M€. Cela correspond à une baisse de quasiment 40 M€ par équipe en seulement deux mois. (906,8 M€ en décembre 2021)

Avec une valeur estimée de 855,5 M€, la formation de la capitale française conserve sa 5e place. Cette valorisation a pas mal baissé en quelques mois, puisqu’en décembre 2021, elle était de 952 M€. Le Paris Saint-Germain pourra se réconforter, en constatant qu’il ne s’agit pas de la chute la plus importante dans ce classement. Manchester United, 3e en décembre, avec 1,01 milliard d’euros d’évaluation, tombe au 8e rang, avec un déclin de 18%. Les départs en prêt, cet hiver, d’Anthony Martial et de Donny van de Beek en sont la principale raison.

⚽Looking at the top 10 clubs by squad value, we find the same clubs as three months ago, with @ManCity and @ChelseaFC retaining their top spot. However, the rest of the ranking reveals some notable changes. @ManUtd dropped 5 positions as some high-value players left on loan. pic.twitter.com/TMCkeMATwd

