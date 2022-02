PSG : Le coup de tête de Kombouaré vendu en NFT

La tête de Kombouaré face au Real, en 93, a été immortalisée en NFT.

C’est un coup de tête du siècle dernier, devenu référence dans l’histoire du PSG. Un jour de mars 1993, alors que battu à l’aller (3-1), par le Real Madrid, Paris n’avait que peu de chances de se qualifier pour une demi-finale de la coupe UEFA, il s’en est fallu d’un retour maîtrisé de l’équipe, et d’une tête rageuse de l’actuel entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, pour offrir la demi-finale, au club de la capitale (4-1).

Un NFT de la tête de Kombouaré lors de PSG – Real, en 1993

Presque trente après, le souvenir est intact pour Kombouaré, il vient même d’être immortalisé par l’intéressé, associé à l’entrepreneur Luc Dayan, personnage connu dans le monde du football, qui fut notamment président de l’Entente Sannois Saint-Gratien. Le JDD raconte qu’à l’initiative du second a été imaginée quelque chose dans l’air du temps : la création de NFT visant à reproduire des moments précis, dans la carrière d’un sportif.

Reproduire des actions marquantes du sport en jetons non fongibles

Antoine Kombouaré aura sa tête rageuse et victorieuse sur le Real Madrid, bientôt à vendre aux enchères, les 5 et 6 mars. D’autres anciens sportifs de toutes disciplines suivront. Le but étant ici de rémunérer les auteurs de l’action, sur la vente puis la revente possible des NFT, puisque c’est le but du marché que de valoriser ces jetons non fongibles, comme n’importe quelle oeuvre d’art.