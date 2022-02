PSG : Le maillot 4th Jordan pour le PSG est sorti

Le PSG et Jordan dévoilent le maillot 4th de la saison 2021-2022.

C’est un classique désormais depuis 2018, qu’à l’hiver, au début d’une année, le PSG et son équipementier Jordan, dévoile un quatrième jeu de maillot, pour la saison sportive. C’est encore le cas, en 2022, la nouvelle pièce et ses déclinaisons de produits est dévoilée ce jeudi 10 février au matin. En blanc pour couleur dominante, cette tunique est une référence aux uniformes de l’équipe des Bulls de Chicago, en NBA. Là où Michael Jordan a excellé.

Hommage aux Bulls de Jordan sur le maillot 4th du PSG

Le diamant iconique est ici représenté sur le short et tout l’ensemble de la collection s’appuie sur cette identité. Ce maillot 4th de la saison en cours est pour les équipes masculines et féminines du Paris Saint-Germain. C’est la quatrième saison du partenariat du club et de la marque Jordan, division de la plus grande Nike.

Une collection en polyester 100% recyclé

Les maillots (y compris les équipements d’entraînement) sont confectionnés en polyester 100% recyclés. Plusieurs autres produits complètent la collection, parmi lesquels, une paire de chaussures, Air Jordan 1 Mid. Les maillots sont à découvrir, dès ce jeudi, sur les plateformes officielles du club ou ici, de l’équipementier Nike, ainsi que dans les points de vente spécialisés. Le reste de la collection suivra le 15 février.