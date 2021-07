PSG : Le nouveau bolide reçu par Kurzawa est une merveille

Même dans les moments charnières de nos vies, le plaisir compte avant tout !

Son futur se discute, peut-être ailleurs qu’au Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa semble prendre la situation sans stress, en profitant des moments de la vie, comme de sa famille, tel qu’il le partage sur ses réseaux sociaux. Pour que la félicité soit complète, le latéral international français, vient de recevoir une nouvelle voiture, livrée depuis le sud de la France.

Une Ferrari F8 Tributo pour le joueur du PSG

Et quel engin ! Une vraie merveille esthétique et mécanique. Le bolide en question est une Ferrari F8 Tributo, le terme « tributo », signifiant « hommage » en italien, que le constructeur au Cheval cabré rend ici à quelques uns de ses plus beaux modèles. Préparée et expédiée depuis MS Motors, tel que découvert, dans une storie partagée par l’enseigne, sur les réseaux sociaux.

Esthétique ou mécanique, cet engin est une bombe

Tout en noir mat, doublée d’un peu de rouge/bordeaux à l’avant, sur les étriers ou dans l’habitacle intérieur. Sous le capot, ronronne un moteur V8 de 720 chevaux. Cette Ferrari F8 Tributo se paye le 0 à 100 km/h en 2,9 petites secondes et elle peu flirter avec les 340 km/h. Parler d’une bombe pour cette voiture est le qualificatif adéquat. A tous niveaux.