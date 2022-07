PSG : Le nouveau maillot du PSG valorisé à près de 175 M€

A l’addition des sponsors, le maillot du PSG est valorisé à près de 175 M€.

La sortie du nouveau maillot 2022-2023 du PSG est un événement, dans le sens où les sponsors ont particulièrement bougé. Seul l’équipementier Nike poursuit l’expérience, puisque lié au club de la capitale pour encore dix ans et 90 M€ par an. Le reste a changé, principalement le commanditaire majeur à l’avant de la tunique ; la compagnie aérienne Qatar Airways succédant au groupe hôtelier, Accor.

Qatar Airways et GOAT nouveaux sur le maillot du PSG

Ce sponsoring, annoncé le 29 juin dernier, est évalué à plus ou moins 65 millions d’euros annuels, au bénéfice du club champion de France. C’est sensiblement la même somme que versait jusqu’alors Accor, pour son programme de fidélité, ALL. Sur la manche, QNB, la banque du Qatar cède l’espace à la plateforme GOAT, de revente de vêtements, accessoires et sneakers de luxe.

Une tunique désormais valorisée à 175 millions d’euros

GOAT est un nouveau « principal partner », qui affiche son logo sur toutes les tenues, des entraînements au matchs officiels. Et à ce titre, elle va payer près de 17 millions d’euros par saison, sur les trois prochains exercices. Cela faisant qu’à l’addition de tous les sponsors visibles, le maillot du Paris Saint-Germain, en 2022-2023 est valorisé à près de 175 millions d’euros. C’est-à-dire à plus que le budget entier, de l’écrasante majorité des clubs de la Ligue 1, à l’exception de l’OM, l’OL et l’AS Monaco.