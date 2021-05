PSG : Le nouveau maillot training 2021-22 est sorti. Les images…

Après le maillot officiel et celui précédent les rencontres, voilà la tenue training du PSG.

Des pièces en plus, dans la collection 2021-22 prévue par Nike et sa division Jordan, pour le PSG partenaire. Après la révélation du maillot domicile x Jordan, puis la tenue pour les échauffement précédents les matches officiels, voilà lancée la gamme training, que les hommes de Mauricio Pochettino porteront dans leur quotidien, au Camp des Loges.

Blanc signé Jordan, le maillot training du PSG 2021-22

Avec un maillot tout blanc, à ne surtout pas confondre comme certains sur la toile, avec le modèle extérieur. Il n’est pas encore sorti et ne devrait pas être estampillé Jordan Brand. Cette pièce, si elle est minimaliste sur le fond, n’est donc que secondaire, dans la panoplie des joueurs. Le fond est blanc, les marqueurs (logos et sponsors) sont en bleu foncé et des ligne de rouge, bleu, et blanc, sont ajoutées sur les manches, au niveau des biceps.

A ne pas confondre avec le futur maillot extérieur à venir

Ce maillot training se porte par-dessus un short bleu foncé, avec un rappel du motif des manches, sur les cuisses. Jordan brand propose en plus, toute une gamme de produits qui vont du bas de jogging à la veste (ou l’ensemble complet), en passant par les chaussettes, short, hoodie, ou claquettes… Tous sont à présent disponible à la vente, sur la plateforme officielle de l’équipementier Nike, ou les espaces dédiés du PSG et de la marque américaine.