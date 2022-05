PSG : Le PSG dépasse les 2 milliards de valorisation pour la première fois

Toujours plus cher le PSG, qui dépasse désormais, les 2 milliards de valorisation.

Le Paris Saint-Germain dépasse les 2 milliards d’euros, pour la première fois dans son histoire et celle du sport français. Plus précisément, à 2 132 millions d’euros de « valeur d’entreprise », tel que le définit le rapport annuel, « Football Clubs’ Valuation: The European Elite 2022 », de Football Benchmark. Avec un seuil au plus bas, à 2 049 M€ et 2 215 M€, pour fourchette maximale de l’estimation.

Le PSG, huitième franchise du foot la plus chère

Le champion de France reste la huitième franchise du football européen la plus chère du football en 2022 – entre Chelsea (2 179 M€) et Tottenham (1 912 M€) -, d’un classement que domine le Real Madrid, le seul à plus de 3 milliards d’euros (3 184 M€). Mais sa valorisation gagne 22% d’une année sur l’autre, jusqu’à l’AC Milan (+35%) quinzième, aucun autre club progresse autant.

Une « valeur d’entreprise » augmentée de 153% sur 7 ans

Plus largement, la « valeur d’entreprise » du PSG a augmenté de 153%, depuis 2016 et la première édition du rapport. C’est l’une des plus fortes croissances observées sur ces 7 ans, avec d’autres clubs comme Liverpool, l’Atlético Madrid, Tottenham, Séville, l’Inter Milan, mais aussi l’Olympique Lyonnais. La « valeur d’entreprise » de Football Benchmark, division du groupe KPMG, se mesure selon un algorithme développé à partir de nombreux critères, dont quatre principaux que sont la popularité, les revenus générés, le coût des effectifs professionnels (salaires et charges) et la valorisation du collectif, sur le marché des transferts.