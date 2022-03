PSG : Le PSG devient une marque déposée… dans le métaverse !

Le PSG suit la tendance numérique du moment, en préparant son entrée dans le métaverse.

Depuis plusieurs années, le PSG est un des clubs les plus innovants, dans le monde du sport. Avec la montée en puissance de la technologie de la blockchain, il a fait le premier pas pour être assuré de pouvoir jouer un rôle dans le monde (virtuel), de demain. Les Franciliens ont déposé, la semaine dernière, une demande de marque dans le métaverse, à l’USPTO, le bureau américain des brevets et des marques de commerce.

Le PSG sur le point d’être une marque déposée dans le métaverse

Ce dépôt de marque (sur 810 pages), que nous avons consulté, a été rapporté en premier, par Michael Kondoudis, avocat spécialisé. Il concerne quatre points essentiels. Le premier est la création de Non Fongible Token (NFT) liés aux différents multimédias du club (son, texte, images). Le deuxième porte sur les portefeuilles cryptos. Le troisième est relatif à la gestion des transactions de crypto-monnaies, tandis que le dernier touche aux vêtements virtuels, ainsi qu’aux équipements sportifs et à l’électronique.

PSG is in the Metaverse! French Football Club PARIS SAINT-GERMAIN has filed a trademark application covering: ▶️ NFT backed multimedia

▶️ Crypto wallets

▶️ Managing cryptocurrency transactions

▶️ Virtual clothing, sports gear, and electronics#NFTs #Metaverse #Web3 #PSG pic.twitter.com/3YJa8vu7bw — Mike Kondoudis (@KondoudisLaw) March 21, 2022

Une tendance blockchain qui risque de s’accentuer dans un futur proche

« Le Paris Saint-Germain est l’un des clubs de football les plus connus au monde, et la valeur attachée au nom et à la marque de l’équipe est considérable », indique Michael Kondoudis, dans un communiqué de presse. Ce dépôt représente la prochaine étape logique pour protéger la marque alors qu’elle se déplace dans le metaverse. Nous nous attendons à ce que le nombre de dépôts de marques du secteur du sport professionnel pour des produits et services NFT et virtuels augmente au cours des douze prochains mois, les marques prenant conscience de la nécessité de se protéger dans le metaverse ». Manchester City, club pionnier dans les nouvelles technologies, est déjà en train de construire son propre stade dans le métaverse. De son côté, le milieu de terrain italien, Marco Verratti, a récemment acquis une île, dans ce monde parallèle.

Extrait du déport de marque du PSG auprès de l’USPTO