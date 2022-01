PSG : Le PSG dévoile son nouveau flagship sur les Champs Elysées

Toujours sur les Champs Elysée, mais plus grand et plus haut sur l’avenue, le nouvel espace commercial du PSG, à Paris.

Le PSG inaugure, ce lundi, son nouveau store situé 92 Avenue des Champs Elysées qui permet au club de renforcer son lien avec la ville de Paris et ses supporters. Cela intervient quelques jours après la fermeture de son précédent flagship qui été établi au 27 de l’avenue. Sur une surface de 370 m2, soit deux fois plus que le précédent, il se dresse sur deux niveaux. Le premier correspond à l’espace textile du club, où la vente de tous les accessoires du club sera mise en exergue. Le second niveau sera réservé à la personnalisation des accessoires mais également aux collaborations du club et de ses offres limitées.

Le flagship officiel du PSG a changé d’adresse

« L’ouverture du nouveau flagship du Paris Saint-Germain sur la plus belle avenue du monde est un marqueur important du rayonnement international du Club », affirme Fabien Allègre, Directeur de la marque Paris Saint-Germain, dans un communiqué. « C’est un jour historique pour le Paris Saint-Germain, un signal fort qui récompense 10 ans de travail pour renforcer la marque. La boutique des Champs Elysées marque également une nouvelle étape dans le développement de notre réseau de boutiques, alors que le Club dispose également de boutiques officielles à Tokyo, Séoul, Doha, Los Angeles et que d’autres ouvriront prochainement. »

Un espace totalement repensé pour les fans du club parisien

L’intégralité de l’expérience client a été repensée, afin de proposer aux fans une expérience toujours plus haut de gamme. Ces derniers auront accès à une plus grande gamme de produits, désormais personnalisables, afin de satisfaire leurs besoins. Le flagship propose en ce moment des planches de skate exclusives afin de fêter le lancement du store, les premiers drops de la collaboration « PSGxCrashxTango hotel », sous la forme de maillots de basket, hoodies, t-shirts mais aussi des pièces exclusives issues des tournées du club, à Los Angeles, Miami et Singapour, ou encore 10 paires de sneakers collector PSG x Rolling Stones. De quoi venir égayer les fans parisiens en ce début d’année.