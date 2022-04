PSG : Le PSG vaut 66 millions d’euros sur le digital

Le PSG est aussi devenu une marque forte sur le web 2.0.

Le PSG est une marque internationale très populaire. Ces dernières années, le club a développé sa présence digitale, afin d’étendre sa portée auprès de ses fans. D’après Horizm, plateforme spécialisée dans le secteur numérique, le Paris Saint-Germain fait partie des équipes sportives les plus influentes à l’échelle mondiale, sur l’année écoulée. Avec une audience de 146 millions de fans, la valorisation des Parisiens sur le digital atteint les 66 millions d’euros, soit la sixième estimation la plus haute, dans le monde du sport.

La valorisation digitale du PSG est de 66 millions d’euros

Si le club français pointe loin derrière les Manchester United (209M€), Barcelone (177 M€), ou Real Madrid (114 M€), il parvient tout de même à devancer des équipes historiques, comme la Juventus Turin (41 M€) et le Bayern Munich (34 M€). Sur l’année 2021, aucune formation ne fait mieux que les Parisiens, en termes de progression d’audience (+33,3 %), tout sport confondu. Une prouesse réalisée, en grande partie, grâce à l’arrivée du sextuple Ballon d’or, Lionel Messi. Cependant, le rapport souligne que le Paris Saint-Germain n’est pas aussi efficace que ses concurrents pour générer de la valeur (à la 20e place, avec une valeur par fan de 0,45 €).

TikTok, le réseau où les Parisiens dominent les autres équipes

Pour atteindre une valorisation aussi importante, le PSG a, en partie, misé sur le réseau tendance de ces dernières années : TikTok. Sur cette plateforme, le club francilien domine clairement les débats, avec plus de 25 millions d’abonnés, et une valeur totale de 5,6 millions d’euros. Il distance des clubs de Premier League, aussi bien en audience (14 M pour Tottenham), qu’en valorisation (4,8 M€ pour Manchester United). Le réseau, encore très jeune, n’est malheureusement que le 4e plus influent sur le net, bien loin derrière Facebook, Instagram et Twitter, ce qui ne permet pas à Paris de se placer encore plus haut.