PSG : Le sac à main de Wanda Nara, le plus cher du monde

Plus de 300 000 euros entre les mains de Wanda Nara.

En ce moment on ne voit qu’elle, et ça n’est probablement pas pour lui déplaire. Adepte des réseaux sociaux et de la transparence la plus totale, Wanda Nara est au centre de bien des sujets, depuis qu’elle est en froid avec Mauro Icardi, son partenaire dans la vie et dans le travail, puisqu’elle est aussi l’agent du PSG. Tout, de son existence, passe par la toile, et certains clichés trahissent son train de vie, hors du commun.

Wanda Nara s’affiche avec un sac Himalaya Birkin 30 d’Hermès

En témoigne le sac à main qu’elle montre en ce moment. L’un de ses très nombreux sacs à main, tant elle en dévoile régulièrement, à ses presque dix millions de suiveurs sur sa page Instagram. Celui là est néanmoins particulier, étant rien de moins que le plus cher du monde. C’est un Himalaya Birkin 30 signé d’Hermès qui, dans sa version la plus premium, se vend plus de 300 000 euros. Fabriqué en peau de crocodile, d’or et de diamants. Son nom est un hommage à l’actrice Jane Birkin, à l’inspiration des premiers modèles, en 1984.

L’agent et compagne de l’attaquant du PSG offre de la visibilité à la marque

En version ultime, ce sac incorpore des touches d’or et 245 diamants. Une version s’est vendue aux enchères à près de 325 000 euros. Outre Wanda Nara, Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo a son propre modèle qu’elle met aussi en avant, possiblement motivé par la marque Hermès, qui profite d’une énorme visibilité avec les deux jeunes femmes à la notoriété énorme, sur les réseaux sociaux.