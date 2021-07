PSG : Le salaire que souhaiterait Camavinga pour prolonger à Rennes

quel futur pour Eduouardo Camavinga ?

Situation en stand by et pourtant le dossier est brûlant. L’avenir d’Eduardo Camavinga est en question ; le joueurs s’en posent personnellement, et le Stade Rennais, par ricochet. Le milieu de terrain international français intéresse de grands clubs et il n’est plus qu’à un an de la fin de son contrat.

Camavinga au Stade Rennais, prolongera ou ne prolongera pas ?

Du coup, le Stade Rennais doit nécessairement le prolonger, ce que ses dirigeants souhaiteraient. Ou s’en séparer cet été. Concernant l’idée de le voir étendre son bail, des discussion existent, Florian Maurice, le directeur sportif du club breton le dit, dans un entretien consacré à Ouest France. Seulement l’entourage du joueur se montrerait-il gourmand dans la négociation.

Des exigences qui seraient élevées pour Rennes. Et pour le PSG ?

Est en effet évoqué, dans un question posée au directeur sportif rennais, un salaire de 500 000 euros brut mensuels, que souhaiterait la famille du milieu de terrain. C’est-à-dire cinq fois environ, ce qu’il perçoit présentement dans le collectif breton. Et le plus gros salaire jamais versé à un joueur du club, jusqu’alors. Mais il est vrai que Camavinga est un talent précoce qui affole les compteurs. Et dope l’intérêt du Paris Saint-Germain qui le voudrait et qui sera, ici en mesure, de répondre aux attentes financières, autant que sportives, avec la Ligue des champions en récompense.