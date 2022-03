PSG : L’ensemble léopard à 1 645€ de Messi fait fureur sur la toile

Parce qu’il est cher ou pour son motif léopard, sinon les deux raisons ; toujours est-il que l’ensemble porté par Lionel Messi n’a pas manqué de faire réagir les communautés des réseaux sociaux.

C’est un cliché posté sur les réseaux sociaux, par Romeo, l’un des fils de l’ancien footballeur, David Beckham. Le jeune homme pose aux côté de Neymar, de Kylian Mbappé et de Lionel Messi, lequel n’est pas passé inaperçu, dans son ensemble porté ce jour-là. L’attaquant du PSG est vêtu de la tête au pied, de la marque de luxe, Dolce Gabbana.

Une ensemble Dolce Gabbana saillant sur le joueur du PSG

Avec, sur ses épaules, un sweat-shirt en jersey technique, à imprimé léopard. Il est vendu par la marque, au prix de 895 euros. Il se complète d’un pantalon de jogging à imprimé léopard assorti, sur un même fond de rouge et de noir, disponible à partir de 750 euros. L’ensemble très commenté sur la toile, vaut donc 1 645 euros.

Dolce Gabbana habille Lionel Messi pour ses soirées de prestige

Et plus encore, si l’on ajoute les chaussures, elles aussi signées du duo de stylistes italiens. Elles sont d’un modèle Portofino canvas sneakers et elles se vendent 450 euros. Il est toutefois probable qu’il n’en a rien coûté à Lionel Messi, pour porter ces vêtements, puisque l’Argentin et Dolce Gabbana sont proches, c’est généralement la marque qui l’habille, pour ses soirées de gala, comme un trophée du Ballon d’or.