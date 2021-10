Les 10 joueurs les mieux payés de la Ligue 1, cette saison 2021-2022

Lionel Messi, le nouveau roi de la Ligue 1.

C’est pareil depuis trois ans, que Radamel Falcao a quitté l’AS Monaco et la Ligue 1. L’attaquant colombien était alors le seul à contrarier le classement des 10 joueurs les mieux payés du championnat, entre les joueurs du Paris Saint-Germain. Depuis qu’il est parti du Rocher, il n’y plus de place pour aucun autre club.

Les 10 joueurs les mieux paysé en Ligue 1 : 10. Achraf Hakimi = 865 000 €/mois

Le PSG squatte tout le top 10 des plus gros salaires

Cette saison 2021-2022 ne faisant pas exception, à cette règle qui, de surcroît, s’étend de plus en plus, à l’avantage du collectif francilien. Toutes les recrues de cet été entrent dans le top 10 des joueurs les mieux payés de la Ligue 1. Et Lionel Messi au sommet. Du foot français, mais aussi mondial. L’Argentin a pourtant réduit son salaire, en quittant le FC Barcelone pour la France et sa capitale, mais son contrat lui rapporte plus de 3 millions d’euros brut mensuels, sans les primes.

10 joueurs qui pèsent la moitié de la masse salariale du club

Les 10à voir dans le diaporama ci-dessus, pèsent près de 200 millions d’euros brut de salaire annuels, en part fixe, hors bonus (individuels, collectifs, à la signature…), soit quasiment la moitié de la masse salariale du club parisien, proche d’un demi-milliard d’euros, cette saison 2021-2022.