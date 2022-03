PSG : Les 10 recrues les plus attendues de l’été selon les bookmakers

Qui pour renforcer le PSG cet été ? De l’autre côté de la Manche, les bookmakers ont quelques idées…

Depuis le commencement de l’ère qatarie, le PSG nous a habitués à des recrutements XXL. De Zlatan Ibrahimovic, à Lionel Messi, en passant par Neymar, l’équipe parisienne a vu passer de nombreuses stars au sein de son effectif. Cette année, après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, l’été dans la capitale pourrait s’avérer agité. Bien qu’il reste encore plus de trois mois avant l’ouverture du marché des transferts, les bookmakers anglais spéculent déjà sur ce qu’il sera pour le club de la capitale.

Les recrues les plus attendues de l'été parisien par les bookmakers : 10. Raphina (Leeds), cote à 16

Du beau monde pourrait intégrer l’effectif PSG la saison prochaine

Il s’agit là d’un top 10 d’une qualité remarquable. Au sein de celui-ci, nous retrouvons trois champions du monde, un quintuple Ballon d’or, ainsi que quatre des meilleurs buteurs de la planète, de ces cinq dernières saisons. Des potentielles recrues qui auraient pour but, d’aider le club parisien à remporter sa première Ligue des Champions. Les bookmakers pensent que l’équipe francilienne renforcera en priorité son secteur offensif, puisque 80% des joueurs de cette liste évoluent en attaque.

Les bookmakers ne croient pas en Haaland en Ligue 1

Bien que du lourd soit annoncé, il est étonnant de ne pas voir apparaître l’une des plus grosses stars du mercato estival à venir. L’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland n’est pas, ce jour, considéré comme une piste solide pour le club parisien. Étant coté à 25, il n’entre pas dans le top 10, comme vous pouvez le constater ci-dessus, et ce, alors que ces mêmes bookmakers poussent Kylian Mbappé, vers le Real Madrid, à 2 contre 1, plutôt qu’il prolonge et reste en Ligue 1 (5 contre 1).